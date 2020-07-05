Появились первые снимки обновленного Lada Largus Cross

Тестовый прототип обновленного автомобиля в кросс-версии заметили в Тольятти, а фотографии оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News.



Как сообщили в Сети замеченный экземпляр имеет черную глянцевую решетку радиатора, а также глянцевые элементы в салоне.

У автомобиля имеется пластиковый обвес, увеличенный клиренс, колесные диски на 16 дюймов, а салоне произойдет немало изменений, тогда как шасси получит специальные настройки.

В экстерьере автомобиля будет реализован Х-дизайн, а фары у Ларгуса будут от Renault Logan. По предварительным данным, салон будет выполнен в стилистике Xray Cross.

В техническом плане изменений не ожидается. Предполагается, что обновленный Lada Largus Cross в ближайшие месяцы встанет на конвейер и до конца года поступит в продажу.