АвтоВАЗ сертифицировал рестайлинговый Lada Largus

Недавно российские журналисты рассказали об изменениях, которые произойдут в обновленном Ларгусе.

Недавно «АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный Lada Largus, но в документе ОТТС указали не все изменения, которые произойдут в автомобиле.

Новый ОТТС вступил в силу 5 июня, а это значит, что вазовцы уже могли приступить к производству рестайлингового Lada Largus.

В документе указано, что автомобиля будут боковые подушки безопасности, а также мультимедийная система с навигатором.

При этом в моторной гамме изменений не произойдет и Ларгус по-прежнему будет предлагаться с 1,6-литровым мотором мощностью 86 или 106 л.с.

То есть в документах многих обновлений указывать не стали, ведь ранее в сети публиковали шпионские снимки модели, благодаря которым стало известно об обновленной передней части в Х-стиле, а также серьезно обновленном салоне.

Так, в обновленном Lada Largus предложат новые передние крылья, капот, а также бампер с противотуманными фарами.

Фары головного света автомобилю достанутся от нового Логана, а боковые зеркала с обогревом от Весты.

Если говорить об изменениях в салоне, то там ожидается появление новой панели приборов, новой мультимедийной системы, как у автомобилей Рено, а также Ларгус получит передние сидения и руль, как у Lada XRay Cross.

Опционально будет предлагаться подогрев задних сидений, камера заднего вида и парктроники.