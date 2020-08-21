АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Крупнейший российский автопроизводитель предлагает россиянам придумать название новой модели.

Конкурс стартовал в социальных сетях автопроизводителя, а предложения принимают до 31 августа.

«АвтоВАЗ» выставил несколько требований к имени будущего автомобиля. Название должно иметь 2-3 слога, оканчиваться на букву «А» и легко читаться на кириллице и латинице.

К тому же имя должно ассоциироваться с Россией.В прошлом году российский автопроизводитель уже объявлял аналогичный конкурс.

Напомним, российский автогигант готовит свое предприятие к выпуску автомобилей, которые будут созданы на новой платформе.

Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS, а точнее ее новая модификация. На ней будет создана Лада, причем достоверно пока неизвестно, какая именно, но предполагается, что речь идет о новом поколении Гранты.

О том, что к выпуску автомобилей на новой платформе готовится «АвтоВАЗ» сообщили журналисты портала «Drom.ru», которые обратили внимание на сайт корпоративных закупок.

Там указано, что компании нужен поставщик трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».