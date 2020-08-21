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Продажи Haval в России в июле увеличились более чем в 1,5 раза

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Бренд Haval на российском рынке в прошлом месяце реализовал 1 832 автомобиля, улучшив результат в 1,5 раза.
С таким объемами продаж компания в России остается лидером среди китайских автопроизводителей.

С начала года ее дилеры в стране реализовали 8 495 новых моделей, а этот показатель оказался на 82% больше.

Кроссовер Haval F7 остается лидером по продажам среди моделей марки.

В июле его продажи составили 743 экземпляра. Купеобразная версия этого кроссовера с названием Haval F7x разошлась тиражом в количестве 463 экземпляров.

Между тем напомним, что недавно Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал.

Haval представила новую топовую версию Haval F7 для России

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