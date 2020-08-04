Haval представила новую топовую версию Haval F7 для России

Теперь китайский кроссовер подорожает в максимальной комплектации за счет выхода версии с названием Tech Plus.

Компания Haval представила новую топовую версию Haval F7 в России, которая будет отличаться не только расширенным списком оборудования, но и некоторыми элементами в дизайне.

В списке оснащенности новинки предложат систему контроля слепых зон, помощник при выезде с парковки задним ходом, систему распознавания дорожных знаков и многое другое.

Внешне топовый вариант кроссовера будет отличаться новой хромированной решеткой радиатора, а также колесными дисками на 19 дюймов.

В салоне Haval F7 Tech Plus станет доступна полностью цифровая панель приборов и появится беспроводная зарядка для смартфона.

В движение модель будет приводиться 2,0-литровым ДВС с отдачей 190 л.с. В паре с ним работает 7-скоростной робот и полноприводная система. Официальные продажи новинки стартуют в августе, и тогда же объявят стоимость.