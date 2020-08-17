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Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу

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Компания Haval на территории РФ представила новую комплектацию своих кроссоверов, которая получила название Tech Plus и становится самой дорогой.
Новая версия появилась у кроссовера Haval F7 и его купеобразной версии F7x. Обе модели в новой модификации уже предлагаются для покупки по цене 1 949 000 и 1 999 000 рублей за обычный кроссовер и кросс-купе соответственно.

Отличаться такие варианты будут расширенным списком оборудования и некоторыми элементами во внешности и салоне. Например, у кроссоверов появится хромированная решетка радиатора, а также колесные диски нового дизайна размером 19 дюймов.

Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу

В списке оснащенности появится цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфона, а также контролер управления информационно-развлекательной системой.

Еще в списке оборудования появился помощник при парковке задним ходом, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система распознавания пешеходов.

В техническом плане изменений не произошло и кроссоверы по-прежнему комплектуются турбированным 190-сильным двигателем, пару которому составляет 7-сутпенчатый робот и система привода на все колеса.

Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу

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