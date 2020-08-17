На российском предприятии Creta стала второй моделью на конвейере после седана Solaris.

Серийная сборка популярного на российском рынке кроссовера стартовала четыре года назад.

Этот автомобиль россияне полюбили, что доказываю его объемы продаж и лидерство в своем сегменте на рынке.

Как стало известно, завод Hyundai в Петербурге за 4 года выпустил 276,5 тыс. экземпляров Creta, из которых 262 тыс. экземпляров было реализовано на российском рынке, а остальные были отправлены на экспорт.

Для запуска Creta на предприятии потребовалась масштабная модернизация завода, а объемы инвестиций составили 100 млн долларов. На производственной линии было установлено 53 новых сварочных роботов.