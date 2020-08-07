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Hyundai Creta в июле впервые стал бестселлером среди иномарок в РФ

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Кроссовер не только остается самым востребованным в своем сегменте, но еще и впервые на российском рынке он оказался самым продаваемым среди иномарок.
Его продажи в июле выросли на треть и составили 7 122 ед.

При этом ранний лидер рынка, который занимал первую строчку среди наиболее продаваемых иномарок с 2017 года KIA Rio разошелся тиражом в количестве 7 031 ед.

Третий результат показал Volkswagen Polo, реализованный в количестве 6 847 шт.

В пятерке продаваемых иномарок еще оказались Skoda Rapid (5271 шт.) и Hyundai Solaris (4074 шт.).

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