Hyundai Creta в июле впервые стал бестселлером среди иномарок в РФ

Кроссовер не только остается самым востребованным в своем сегменте, но еще и впервые на российском рынке он оказался самым продаваемым среди иномарок.

Его продажи в июле выросли на треть и составили 7 122 ед.

При этом ранний лидер рынка, который занимал первую строчку среди наиболее продаваемых иномарок с 2017 года KIA Rio разошелся тиражом в количестве 7 031 ед.

Третий результат показал Volkswagen Polo, реализованный в количестве 6 847 шт.

В пятерке продаваемых иномарок еще оказались Skoda Rapid (5271 шт.) и Hyundai Solaris (4074 шт.).