В Hyundai рассказали, когда в РФ появится новая Hyundai Creta

Представитель российского офиса компании в интервью журналу «За рулем» рассказал, когда на российском рынке ждать новую Hyundai Creta.



Как известно, новое поколение популярного в России кроссовера продается только на рынке Индии, где автомобиль известен под названием Hyundai ix25.

В нашей стране вторая генерация автомобиля появится только летом 2021 года. Еще представитель компании уточнил, что российская версия модели будет отличаться от вариантов представленных в Китае и Индии.

При этом другие подробности о кроссовере для России пока не раскрывают. Между тем напомним, что на индийском рынке кроссовер нового поколения получил дизельную модификацию.

Согласно отчетным данным компании, эта версия пользуется повышенным спросом.

Дизельная модификация модели имеет 1,5-литровый двигатель с отдачей 115 лошадиных сил. Среди трансмиссий для модели предлагается шестискоростная механика или автомат, а также 7-ступенчатый робот.

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения в Индии оценен в 999 тыс. рупий или около 960 тыс. рублей. Самая дорогая комплектация продается за 1,7 млн рупий или почти 1,7 млн рублей.