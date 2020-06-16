Стартовала подготовка к выпуску семиместной Hyundai Creta

Семиместная Hyundai Creta будет производиться на заводе корейской компании в Индии.

С 15 июня на заводе в Ченнае начался монтаж нового оборудования для производства удлинённой версии популярного кроссовера.

Стоит отметить, что Creta пользуется большим спросом как на российском рынке, так и в Индии.

Серийное производство семиместной Creta должны начать в четвертом квартале 2020 года. До этого будет произведена наладка линии, а также осуществлена тестовая сборка модели.

Внешность Hyundai Creta с семиместным салоном пока держится в секрете, ранее модель была замечена на тестах, но ее на дороги выведи в камуфляжной пленке.

Известно, что новая версия будет длиннее обычного кроссовера. Предположительно, моторная гамма удлинённого варианта будет такая же, как и у пятиместной Creta.

В Индии «Крета» предлагается с 1.5 и 1.4 литровыми бензиновыми моторами и 1.5 литровым турбодизелем.