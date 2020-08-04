УАЗ распространил рендеры нового внедорожника УАЗ «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод в социальной сети опубликовал рендерные изображения, на которых показал, как может выглядеть УАЗ «Хантер» нового поколения.

Как рассказали в компании, дизайн виртуального концепта нового внедорожника подготовил дизайнер Сергей Крицберг.

При этом показанный на изображениях автомобиль необязательно получит именно такой дизайн, который уже успели оценить и обсудить поклонники.

Отмечается, что мнения пользователей в УАЗ обязательно учтут. Никаких подробностей о проекте по выпуску новой генерации модели пока не раскрывают.