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УАЗ распространил рендеры нового внедорожника УАЗ «Хантер»

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Ульяновский автомобильный завод в социальной сети опубликовал рендерные изображения, на которых показал, как может выглядеть УАЗ «Хантер» нового поколения.
Как рассказали в компании, дизайн виртуального концепта нового внедорожника подготовил дизайнер Сергей Крицберг.

При этом показанный на изображениях автомобиль необязательно получит именно такой дизайн, который уже успели оценить и обсудить поклонники.

Отмечается, что мнения пользователей в УАЗ обязательно учтут. Никаких подробностей о проекте по выпуску новой генерации модели пока не раскрывают.

УАЗ распространил рендеры нового внедорожника УАЗ «Хантер»

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уаз УАЗ «Хантер»
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