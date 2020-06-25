УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией

Вслед за Патриотом, новую трансмиссию получит и пикап.



Сегодня 25 июня Ульяновский автомобильный завод сообщил, что стартовала сборка УАЗ «Пикапа» с автоматической трансмиссией.

В такой версии для пикапа будет доступен уже знакомый по Патриоту 6-скоростной автомат Punch Powerglide 6L50, который работает с бензиновым 2,7-литровым ДВС ЗМЗ.

Его мощность составляет 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 235 Нм. Внешне пикап с новой КП будет отличаться только решёткой радиатора, в которой есть глянцевые элементы.

С новой трансмиссией УАЗ Пикап будет представлен в трех комплектациях по цене от 1 221 000 до 1 465 000 рублей.