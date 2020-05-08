Как выяснилось, Ульяновский автозавод планирует выпустить биотопливный вариант не только для внедорожника Патриот, о чем более подробно сообщалось ранее.
«УАЗ» выпустит УАЗ «Пикап» с биотопливной установкой
В базе Росстандарта заметили новое ОТТС, выданное компании УАЗ на пикап.
В документе указано, что УАЗ «Пикап» выйдет в версии с биотопливной установкой, которая будет работать и на бензине, и на сжатом природном газе.
В движение машина будет приводится ДВС ЗМЗ Про объёмом 2,7 литра с форсунками OMVL SL/Gemini итальянского производства.
Мощность установки при работе на бензине составит 150 лошадиных сил, а с использованием метана мощность будет 126 л.с.
Среди трансмиссий будет только механическая КП. Когда выйдет биотопливная версия пикапа пока неизвестно.
Комментарииcomments powered by HyperComments