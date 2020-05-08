«УАЗ» выпустит УАЗ «Пикап» с биотопливной установкой

Как выяснилось, Ульяновский автозавод планирует выпустить биотопливный вариант не только для внедорожника Патриот , о чем более подробно сообщалось ранее.

В базе Росстандарта заметили новое ОТТС, выданное компании УАЗ на пикап.

В документе указано, что УАЗ «Пикап» выйдет в версии с биотопливной установкой, которая будет работать и на бензине, и на сжатом природном газе.

В движение машина будет приводится ДВС ЗМЗ Про объёмом 2,7 литра с форсунками OMVL SL/Gemini итальянского производства.

Мощность установки при работе на бензине составит 150 лошадиных сил, а с использованием метана мощность будет 126 л.с.

Среди трансмиссий будет только механическая КП. Когда выйдет биотопливная версия пикапа пока неизвестно.