УАЗ выпустит биотопливный УАЗ «Патриот»

УАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник «Патриот» с ДВС, который работает на бензине и метане.

Информация о битопливном моторе появилась в ОТТС. Документ размещен в открытой базе Росстандарта.

Автопроизводитель указал, что в силовом агрегате установлены форсунки Gemini, а это позволяет ДВС работать как на бензине, так и метане, причем в первом случае отдача агрегата составит 150 л.с. а при использовании газа мощность будет 126 л.с.

Преимуществом метана является низкая цена, небольшой расход и полное сгорание. Сроки выхода и цена на новую версию «Патриота» пока неизвестна.