УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Ульяновский автомобильный завод за последний год запатентовал много элементов нового внедорожника, который неофициально называют «Русский Prado».

В этот раз автопроизводитель зарегистрировал внешность переднего бампера. Изображения элемента появилось в базе Федерального института промышленной собственности.

Судя по изображению бампер у «рамника» будет оригинальный с крупными нишами для противотуманных фар.

Ранее Ульяновский завод регистрировал радиаторную решетку, оптику и другие элементы экстерьера и интерьера.



Ранее сообщалось, что в «Русском Prado» будет модернизированная рама, независимая подвеска спереди и неразрезной мост сзади.

Моторы для внедорожника предложат бензиновые, а также появится и дизельный 2,2-литровый агрегат от Ford Transit.

Ранее «Твоё Авто» писало, что новый внедорожник будет предлагаться по цене от 1,5 млн рублей. Презентация модели состоится в 2021 году.