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В России растут продажи электромобилей Tesla

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Неофициальный российский дилер Tesla рассказал о том, что наблюдается рост спроса на электрокары американской марки.
Это происходит благодаря обнулению таможенных сборов, хотя при этом стоимость предлагаемых Tesla остается по-прежнему довольно высокой.

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Российский дилер надеется, что по итогам года также будет фиксироваться положительная динамика продаж автомобилей Tesla и в этом году в стране появится еще 1000 электрокаров марки, в том числе и поддержанных.

Стоит отметить, что на мировом рынке продажи Tesla показывают рост, при этом российский авторынок для компании очень мал, и она до сих пор так и не решилась выйти в Россию официально.

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