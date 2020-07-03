Американская компания опубликовала отчет по результатам своей деятельности за второй квартал 2020 года.
Объём реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
В отчетный период, как сообщили в компании, было доставлено клиентам 90,65 тыс. новых электрокаров. Этот результат оказался всего на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Это небольшое падение продаж, если учитывать, что предприятие бренда в Калифорнии находилось в режиме простоя почти весь квартал из-за коронавируса.
При этом многие аналитики прогнозировали меньшие результаты продаж, как и по итогам первого квартала.
Таким образом, объём реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы.
Между тем, компания Tesla стала самым дорогим автобрендом на мировом рынке, опередив Toyota Motor.
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