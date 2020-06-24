Официально об объёмах заказов на новый пикап американской марки объявлено не было.



О предзаказах рассказал аналитик Wedbush Securities Дана Айвса (Dan Ives), который уверен, что в следующем году объёмы заказов достигнут показателя 1 млн.

При этом на текущий момент, как полагает аналитики, пикап Tesla Cybertruck предзаказали более 650 тыс. человек.

Напомним, что электрический пикап был представлен в ноябре прошлого года и сразу же вызвал огромный интерес со стороны СМИ и поклонников.

Между тем недавно сообщалось, что Tesla не будет урезать габариты пикапа Tesla Cybertruck по просьбе поклонников, а вместо этого в дальнейшем просто выпустит новую модель более компактных размеров.

Напомним, что длина новинки составляет 5 900 мм, ширина – 2 003 мм, а высота – 1 900 мм.