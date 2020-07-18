Электромобили Tesla поставили рекорд по продажам в Китае

Аналитики в Китае рассказали о рекордном показателе поставленных на учет электрокаров американской марки за месяц.

В июне в стране было зарегистрировано 14 976 новых автомобилей Tesla. В сравнении с маем этот результат оказался на 32% больше, а также он стал рекордным за все время присутствия компании на рынке.

Не удивительно, что Tesla стали пользоваться повышенным спросом, ведь автопроизводитель открыл первую гигафабрику за пределами США в Китае, благодаря чему власти последней представили льготы.

В результате цена собираемых на заводе автомобилей стала конкурентоспособной.

К тому же Tesla на фоне пандемии коронавируса приняла решение еще снизить стоимость своих электромобилей, чтобы повысить спрос.

При этом снижены цены были на все электрокары не только в Китае, но и по всему миру.