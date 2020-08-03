Опубликован рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами

Список автомобилей с наиболее удобными салонами был подготовлен специалистами издания Wards Auto.

В рейтинге указали десять моделей. При оценке автомобилей учитывали расположение экранов в интерьерах, возможности подключения смартфонов, управления навигацией, удобство использования проекционных дисплеев, а также оценку работы различных опций и вспомогательных систем.

Так, оказалось, что самый удобный салон имеет автомобиль Audi Q7. На втором месте оказался Audi Q7, а в тройку лидеров вошел немецкий BMW X7.

В первой пятерке еще оказались Chevrolet Trailblazer и Ford Escape, а следом за ними в рейтинге оказались Hyundai Sonata, Kia Seltos, Mercedes-Benz CLA, Subaru Legacy, Toyota Highlander и Volkswagen Atlas Cross Sport.