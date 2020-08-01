Toyota начала продажи в России нового Toyota Highlander

Внедорожник Toyota Highlander был представлен еще весной прошлого года, и только с 31 июля 2020 года этот автомобиль стал доступен для заказа на российском рынке.

Модель представлена в нашей стране в двух комплектациях с названиями «Престиж» и «Люкс Safety». Первая комплектация продается за 3 688 000 рублей, а самый дорогой вариант оценили в 4 291 000 рублей.

Моторная гамма автомобиля представлена тем же 3,5-литровым ДВС, что и у предшественника. Его мощность составляет 249 л.с. при 356 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии доступен 8-ступенчатый автомат. В комплектации «Престиж» у нового Toyota Highlander заявлена светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также камера заднего вида, передние парктроники, системы безопасности и помощи водителю.

Во второй комплектации внедорожника уже будет 10,5-дюймовый проекционный дисплей, обогрев лобового стекла, система кругового обзора, колесные диски на 20 дюймов, а также набор электронных помощников Toyota Safety Sense 2.0.

Между тем напомним, что накануне компания еще объявила цены на обновленные версии двух моделей, о чем портал «ТвоёАвто» более подробно уже сообщал.