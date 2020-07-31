Toyota открыла заказы в РФ на обновленные Toyota Hilux и Fortuner

Несколько дней назад стало известно, что обновленный пикап и внедорожник сертифицировали для российского рынка, а недавно японская компания официально анонсировала новинки, опубликовав цены.

Так, согласно официальной информации, Fortuner поступит в продажу в августе и будет представлен только в версиях с бензиновыми установками.

Дизельные моторы для модели станут доступны не ранее осени. Они задержатся из-за завода компании в Таиланде, который не может обеспечить необходимый объём производства.

Бензиновый мотор для автомобиля остался прежним и это 2,7-литроввый ДВС мощностью 166 л.с. Тандем ему составит пятискоростная механика или 6-ступенчатый автомат, которые будут работать с полноприводной системой.

После обновления внедорожник стал дороже на 130 тыс. рублей. Его комплектация «Стандарт» получила ценник 2 436 000 рублей, а вариант «Комфорт» с автоматической КП оценили в 2 824 000 рублей.

В базовом исполнении уже будет три подушки безопасности, третий ряд сидений, коалиционер, электрические стеклоподъемники, светодиодные фары и датчик света.

Еще для заказа автопроизводитель предлагает обновленный вариант своего пикапа Hilux, который в России подорожал на 90 тыс. в минимальной комплектации и будет представлен только в трех комплектациях.

Моторная гамма для пикапа состоит из турбированного дизельного мотора объёмов 2,4 литра и модернизированного 2,8-литрового дизеля. Мощность первого составит 150 л.с. при 400 Нм, а второй уже имеет отдачу 204 л.с. при 500 Нм крутящего момента.

Последний для российского рынка получил мощность 200 л.с., чтобы не попадать в более дорогую налоговую категорию.

Первый двигатель предлагается только с шестискоростной механикой, а для последнего доступен 6-ступенчатый автомат.

Комплектация пикапа Стандарт оценена в 2 472 000 рублей, версия Комфорт с боле мощным мотором обойдется в 2 619 000 и 2 867 000 руб. в зависимости от типа КП, а самый топовый вариант Black Onyx получил ценник 3 157 000 руб.