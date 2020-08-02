Составлен рейтинг топ-5 самых нержавеющих автомобилей

Российские автомобильные эксперты рассказали об автомобилях, которые меньше других имеют вероятность появления коррозии на кузове.

Рейтинг топ-5 самых нержавеющих автомобилей составили специалисты «АвтоВзгляда», которые на первое место определили кроссовер Porsche Cayenne.

В частности практически нержавеющий кузов имеет модель первой генерации, которую выпускали в период с 2002 по 2010 годы.

Кузов этой машины отлично противостоит дорожным реагентам и пескострую. Седан Audi A6 в кузове C6 также вошел в этот список и расположился на втором месте.

В тройке самых нержавеющих авто оказался еще и седан Volvo S80. Еще отлично противостоят коррозии кузова автомобилей Mercedes-Benz S-Class в кузове W221 и Volvo XC90.