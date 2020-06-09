Опубликован рейтинг самых лучших внедорожников этого года

В Топе лучших внедорожников 2020 модельного года отобразили девяти моделей, а подготовили рейтинг эксперты Consumer Reports.



При составлении рейтинга каждый автомобиль получил баллы за надежность, безопасность, качество, оснащенность и даже отзывы владельцев.

Также учитывались только автомобили 2020 модельного года. По данным avtovesti.com, ссылающихся на данные Consumer Reports, первое место в списке оказалось за Kia Telluride, который в США продается по цене от 31 890 долларов.

На второй строчке находится ожидаемый в России Hyundai Palisade. Эти автомобили заработали 92 и 87 баллов из 100 возможных.

Третья строчка оказалась за Subaru Outback. Он продается в нашей стране и предлагается по цене от 2,8 млн рублей.

Его результат – 87 баллов. Mazda CX-9 также представлен в России и по версии Consumer Reports он заработал 86 баллов, а его минимальная цена составляет 2,87 млн рублей. Toyota Highlander стал пятым в списке с показателем 85 баллов и минимальным ценником 3 875 000 рублей.

Следующие четыре строчки ТОПа оказались за: Subaru Crosstrek/ XV (85 баллов), Mazda CX-5 (84 балла), Subaru Forester (84 балла) и Subaru Ascent (82 балла).