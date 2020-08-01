ГАЗ выпустил первые предсерийные грузовики ГАЗ «Валдай Next»

Недавно стало известно, что ГАЗ получил заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT», о разработке которого сообщалось еще в прошлом году.

Недавно выяснилось, что «ГАЗ» выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next», которые предназначены для проведения испытаний.

Этот автомобиль должен занять пустующую нишу между «ГАЗелью Next 4,6» и «ГАЗоном Next 8,7». То есть его полная масса будет 6,7-7,4 т в зависимости от модификации.

К сожалению никаких новых подробностей о проекте не раскрывают. Стоит отметить, что запуск новинки планировался в августе текущего года, но сроки сдвинули.

Сейчас в компании ведут подготовку серийного производства. Напомним, что на реализацию проекта потребуется в общей сложности 985,6 млн рублей.