ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

Первые упоминания о новом грузовом автомобиле, разрабатываемом Горьковским автозаводом, появились в прошлом году.

Тогда же стало известно, что новинка позиционируется как преемник модели «Валдай». Последний не производят уже несколько лет и ниша так и осталась пустой.

Недавно глава»Группы ГАЗ» Вадим Сорокин в интервью с российскими журналистами подтвердил, что разработка нового грузовика действительно ведется.

Этот будет новый среднетоннажный бескапотный грузовик, который будет преемником ГАЗ-3310 «Валдай».

Проект новой модели имеет обозначение «Валдай Next» и согласно планам его запуск должен состояться в конце лета, но предварительные сроки могут измениться в связи с пандемией коронавируса. Что касается «Валдай Next», то он будет иметь полную массу 6,7-7,4 тонны.

Ожидается, что он будет унифицирован с «Валдаем», а его моторная гамма будет представлена турбированным дизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра и мощностью 149 л.с., а также китайским агрегатом Huadong (Cummins) ISF 3.8 с отдачей 166 л.с.

В паре с силовой установкой будет работать 6-скоростная механика и новое рулевое управление. Внешне новый грузовик в отличие от предшественника должен серьезно изменится. Другие подробности об этом проекте пока неизвестны.