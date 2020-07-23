«ГАЗ» получил заем для выпуска нового грузовика «Валдай NEXT»

О выпуске преемника модели «Валдай» в начале года рассказал представитель Группы ГАЗ.

Тогда сообщалось, что новый среднетоннажный бескапотный грузовик получит название «Валдай Next».

Эта новинка полжна заполнить пустующую несколько лет нижу между «ГАЗель NEXT» массой до 4,6 т и «ГАЗон NEXT» массой от 8,7 т.

Как стало известно 23 июля, Горьковскому автомобильному заводу одобрили льготный займ на реализацию проекта. 400 млн рублей на выпуск «Валдай NEXT» одобрил экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП).

При этом сообщается, что общий бюджет проекта составляет 985,6 млн руб. «Валдай NEXT» планируют выпускать не только для российских клиентов, но и поставлять его за границу.