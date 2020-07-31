Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus

Речь идет о компании «Кате», которая была основана еще в 2004 году группой выпускников МГТУ им. Баумана.

Эта компания занимается производством коробком передач, в том числе она является поставщиком трансмиссий и для люксовых машин отечественного бренда Aurus.

Как стало известно журналистам РБК. Управляющий активами Шувалова (компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко) выкупит поставщика компонентов для Aurus.

В ФАС уже поступило ходатайство о покупке 70% ООО «Кате». Владельцами последней являются несколько человек, но чью долю планируют выкупить не сообщается.