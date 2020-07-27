Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

Чем меньше времени становится к запланированному запуску Aurus Komendant, тем чаще он попадает в объективы камер.

Ранее тестовый прототип модели не раз замечали во время испытаний в Швеции и на дорогах Европы, а недавно очевидцы сфотографировали модели в России.

В частности, люксовый внедорожник заметили на дорогах Астрахани, передает Astrakhan.su.

В отличие от прототипа, замеченного в Швейцарии, этот Komendant уже имеет фонари и брызговики, а еще в нем изменилась форма патрубков выхлопной системы.

Также можно заметить, что на российских дорогах тестируется не бронированный вариант автомобиля.

Напомним, что Komendant создается на платформе ЕМП и унифицирован с седаном, а значит в движение его приводит гибридная установка на базе 4,4-литрового ДВС мощностью 598 л.с. при 880 Нм крутящего момента.

Когда состоится премьера новинки пока неизвестно, а изначально ее планировали провести в августе на автосалоне в Москве.