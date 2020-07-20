Объявлена стоимость аналога Aurus Senat в лице седана Hongqi H9



Этот автомобиль мог бы составить конкуренцию в России роскошному Aurus Senat, но его стоимость оказалась на треть дешевле не только российской модели, но и таких конкурентов как Mercedes-Benz E-Класса или BMW 5-Series.

Роскошный китайский седан в Китае получил ценник от 330 тыс. юаней, а это около 3,4 млн рублей. При этом самая дорогая версия этой модели оценена в 624 тыс. юаней или 6,4 млн рублей.

Напомним, что роскошный автомобиль имеет гибридную установку на базе 2,0-литрового 252-сильного или 3,0-литрового 272-сильного агрегатов.

В паре с установками работает роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.