Hyundai Creta новой генерации поставил рекорд продаж

Кроссовер нового поколения ставит рекорды продаж на индийском рынке, где он появился весной этого года.

Более того, как отмечает портал «Автовести», после запуска кроссовер следующего поколения предложили еще и в дизельной модификации.

Эта версия сразу стала пользоваться повышенным спросом и повлияла на общие продажи модели.

Сообщается, что Hyundai Creta следующего поколения поставил рекорд продаж, когда был реализован в количестве более 75 тыс. экземпляров за четыре месяца с момента выхода.

В частности, клиентам автопроизводитель передал 20 тыс. автомобилей, а еще предстоит отправить более 55 тыс. штук.

Между тем, в России Hyundai Creta продолжает удерживать лидерство в сегменте кроссоверов, о чем портал «ТвоёАвто» писал ранее.

Кроме этого, в середине следующего года, как стало известно, Hyundai Creta в РФ переживет смену поколений.