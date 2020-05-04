Дизельная Hyundai Creta пользуется высоким спросом

Кроссовер Hyundai Creta на индийском рынке представлен в версии с бензиновым и дизельным ДВС.



Недавно стало известно, насколько популярна дизельная модификация модели. Оказалось, что в Индии дизельная Hyundai Creta пользуется повышенным спросом.

Доля такой версии в продажах составляет 55%, а значит на бензиновый 1,5-литровый вариант приходится 40%. Еще пять процентов клиентов выбирают Hyundai Creta с 1,4-литровым турбоотором.

Дизельная модификация модели имеет 1,5-литровый двигатель с отдачей 115 лошадиных сил. Среди трансмиссий для модели предлагается шестискоростная механика или автомат, а также 7-ступенчатый робот.

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения в Индии оценен в 999 тыс. рупий или около 960 тыс. рублей. Самая дорогая комплектация продается за 1,7 млн рупий или почти 1,7 млн рублей.