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Дизельная Hyundai Creta пользуется высоким спросом

Новости
04.05.2020 19:01
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Кроссовер Hyundai Creta на индийском рынке представлен в версии с бензиновым и дизельным ДВС.

Дизельная Hyundai Creta пользуется высоким спросом
Недавно стало известно, насколько популярна дизельная модификация модели. Оказалось, что в Индии дизельная Hyundai Creta пользуется повышенным спросом.

Доля такой версии в продажах составляет 55%, а значит на бензиновый 1,5-литровый вариант приходится 40%. Еще пять процентов клиентов выбирают Hyundai Creta с 1,4-литровым турбоотором.

Дизельная модификация модели имеет 1,5-литровый двигатель с отдачей 115 лошадиных сил. Среди трансмиссий для модели предлагается шестискоростная механика или автомат, а также 7-ступенчатый робот.

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения в Индии оценен в 999 тыс. рупий или около 960 тыс. рублей. Самая дорогая комплектация продается за 1,7 млн рупий или почти 1,7 млн рублей.

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