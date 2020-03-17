Стартовали продажи нового Hyundai Creta для Индии

В феврале автомобиль второго поколения был представлен официально , а позднее компания начала прием заказов.



Индийская версия кроссовера оказалась очень востребованной, на что указывают объёмы предзаказов.

Всего за неделю компания собрала более 10 тыс. заявок на Hyundai Creta, хотя его стоимость оказалась даже выше, чем на Kia Seltos.

Теперь Hyundai Creta на индийском рынке стал доступен для покупки у дилеров. Начальная версия модели с дизельным полуторалитровым агрегатом и шестискоростной механикой получила ценник 999 тыс. юаней или около 1 млн рублей.

Самая дорогая комплектация автомобиля обойдется покупателям в 1,72 млн рупий.

Между тем напомним, что в России недавно стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta, а в дальнейшем ожидается выход и нового поколения, причем новый кроссовер должен быть похож на индийскую версию.