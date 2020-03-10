Представлена обновленная Hyundai Creta и ее спецверсия Би-2

Еще на прошлой неделе компания опубликовала изображения обновленного кроссовера и анонсировала новую спецверсию, о которой информацию не раскрывали.



Теперь обновленная Hyundai Creta представлена официально, а вместе с этим была раскрыта специальная версия, созданная совместно с Би-2 и являющаяся продолжением варианта Rock Edition.

Она отличается двухцветным оформлением кузова, колесными дисками на 17 дюймов, увеличенным спойлером и лампами на зеркалах.

Последние проецируют на асфальт надпись «Creta». Таких автомобилей выпустят всего 1 000 экземпляров.

Что касается обновления кроссовера, то, как и ожидалось, серьезных изменений не произошло. В салоне вообще никаких обновлений не провели, а в экстерьере есть новая решетка радиатора и новая накладка на заднем бампере. В моторной гамме также изменений не произошло.

К сожалению вариатор автомобиль не получил, хотя предполагалось, что он все-таки появится. Комплектации обновленного Hyundai Creta остались без изменений, за исключением появления комплектации Style.

Она представляет собой версию Travel с дополнительными пакетами Advanced и Style. Что касается цен, то базовая комплектация автомобиля стала дороже всего на 3 тыс. рублей и оценена от 975 000 рублей.

Другие комплектации прибавили в цене от 5 до 15 тыс. рублей, а вариант Comfort с 2,0-литровым двигателем наоборот подешевел на 15 тыс. рублей. Самая дорогая комплектация обойдется в 1,5 млн рублей, а спецверсию оценили в 1,54 млн рублей.