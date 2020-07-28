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Онлайн-продажи автомобилей в РФ резко подскочили на фоне пандемии

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Эксперт заявил о росте продаж автомобилей через Интернет. Пандемия коронавируса благоприятно сказалась на онлайн-продажах машин, сделав такую услугу более популярной.

Как говорит эксперт онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев, на слова которого ссылаются «РИА Новости», несмотря на снятие ограничений из-за вируса в ряде регионов, в июле по-прежнему будет зафиксирован рост онлайн-продаж.

По предварительным прогнозам положительная динамика продаж авто онлайн составит 0,5% в сравнении с июнем.

По данным онлайн-агрегатора Autospot.ru по итогам первого полугодия онлайн-продажи машин пострадали меньше, чем автосалоны.

Только через этот агрегатор было продано 6,3 тыс. авто на сумму 10,4 млрд рублей.

Самыми продаваемыми автомобилями оказались модели марок Kia, Hyundai, Skoda, Renault, Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Mazda и BMW.

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