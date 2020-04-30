Ульяновский автомобильный завод вслед за другими компаниями в России запускает сервис онлайн-продажи машин.

УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей, позволяющий избегать личного посещения автосалона.

На сайте www.uaz.ru/cars/stock компания предлагает выбрать понравившийся автомобиль и оставить заявку, после чего с клиентом свяжутся представители УАЗа для обсуждения финальных условий сделки.

Затем дилер оформляет договор и отправляет его в электронном виде на личную почту покупателя. После этого клиент вносит предоплату либо полностью оплачивает машину по реквизитам, указанным в документах.

Также предлагается воспользоваться автокредитом, оставив заявку на него у одного из партнеров автопроизводителя.

Забрать приобретенный автомобиль предлагается у дилера, или можно указать адрес доставки.