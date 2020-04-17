Выбрать машину, которая понравилась можно на официальном сайте компании.

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, причем, как сообщается, покупателям будут доступны для заказа все автомобили, которые имеются на складах у дилеров.

Для того, чтобы купить машину, нужно оставить заявку на сайте lada.ru, после чего менеджеры будут связываться с клиентом и при необходимости еще могут провести презентацию по телефону.

В случае, когда клиент решился на покупку, он совершает оплату и выбирает удобный для него способ забрать машину.

Предлагается либо самостоятельно посетить дилерский центр, либо заказать доставку к дому. Систему онлайн-заказа Лад «АвтоВАЗ» запустил из-за коронавируса.