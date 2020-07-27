Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Российский офис японской компании готовится вывести на рынок обновленные версии внедорожника и пикапа.

Обновленные Toyota Hilux и Fortuner уже сертифицировали в России. На эти модели компания оформила ОТТС, благодаря которым стало известно, какие изменения ждут россиян в этих автомобилях.

Так, оказалось, что у родственных моделей появится модернизированный дизельный мотор с турбиной.

Он для российских версий моделей будет дефорсирован до 200 л.с., тогда как в Таиланде автомобили с 2,8-литровым мотором выдают 204 л.с. при 500 Нм, что на 27 л.с. и 50 Нм больше, чем была мощность предшественника.

В качестве трансмиссий для двигателя будет доступен 6-ступенчатый автомат. Больше изменений в техническом плане автомобилей не ожидается.

При этом экстерьер и салон Toyota Hilux и Fortuner получили обновления, а список доступного оборудования расширился. О сроках выхода обновленных моделей на российском рынке информации пока нет.