Бренд Opel вернулся на российский авторынок во второй половине декабря прошлого года.

Модельный ряд марки представлен кроссоверами Opel Grandland X и микроавтобусами Opel Zafira Life. Но в некоторых автосалонах стали появляться и новинки в виде Opel Vivaro и Opel Grandland X.

Полноценный запуск этих моделей планировали весной, но из-за пандемии выход новинок был отложен. Однако, как пишет Авторевю», лишь у некоторых дилеров эти новинки появились в продаже.

Opel за полгода продал в России всего 59 моделей, а такие данные указаны в отчетах АЕБ. Низкие продажи автомобилей Opel наблюдаются по ряду причин, одна из которых это пандемия коронавируса, а из-за нее не удалось вовремя запустить производство и продажи новинок, а также коронавирус был причиной закрытия автосалонов в России.

К тому же на скромные результаты влияет еще недостаточно развитая дилерская сеть в стране, ведь фирменных автосалонов по стране не так много и автомобили продаются у мультибрендовых дилеров, которые заказывают по минимуму моделей Opel.