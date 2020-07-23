Lexus на 23% увеличил продажи в июне в России

Компания Lexus в России опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей на российском рынке за июнь.

В отчетный период, российское подразделение японской марки передало своим клиентам 2 023 автомобиля, а этот результат на 23% больше, чем годом ранее.

При этом объёмы продаж за период с начала года наоборот сократились. В первом полугодии россияне купили 8 534 авто Lexus, что на 8% меньше.

Самой популярной моделью премиального бренда стал кроссовер RX, который в первом полугодии был продан в количестве 4 307 ед., что на 12% больше.