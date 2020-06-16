Lexus IS четвертого поколения представлен официально



В дальнейшем этот фирменный стиль появится и на других автомобиля премиального бренда. Благодаря этому модели получат драйверский характер.

Несмотря на то, что Lexus IS сменил поколение, платформа у него осталась прежней, а сам автомобиль был глубоко модернизирован. В результате седан нового поколения получил увеличенную длину, ширину и высоту. Теперь габариты следующие: 4 705/1840/1435 мм.

Также заявлены доработанные передняя и задняя подвески, амортизаторы, а базовые колесные диски теперь будут 18-дюймовыми, тогда как за дополнительную плату можно будет заказать диски размером 19 дюймов.

Линейка двигателей нового Lexus IS не изменилась и представлена прежними силовыми установками, а именно 2.0 и 3.5-литровым агрегатами мощностью 244 и 264 или 315 лошадиных сил. Система привода будет на переднюю или обе оси.

При этом о гибридной версии седана в компании не упомянули. Сохранился у автомобиля и вариант F Sport, который отличается более агрессивным внешним видом и спортивными элементами во внешности и салоне. Кроме этого, в такой модификации будет расширен список доступного оборудования, а еще для нее можно будет заказать пакет Dynamic Handling Package.

Отдельно стоит отметить наличие в базовой комплектации комплекса Lexus Safety System+, в котором предлагается система автоматического торможения, удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, а также радар и камера.

В продаже на американском рынке Lexus IS должен появится ближе к концу осени. Стоимость и комплектации будут объявлены дополнительно.