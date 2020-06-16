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Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Новости
16.06.2020 12:22
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Компания Lexus провела презентацию нового поколения седана Lexus IS, в котором реализовали новую фирменную философию с названием Lexus Driving Signature.

Lexus IS четвертого поколения представлен официально
В дальнейшем этот фирменный стиль появится и на других автомобиля премиального бренда. Благодаря этому модели получат драйверский характер.

Несмотря на то, что Lexus IS сменил поколение, платформа у него осталась прежней, а сам автомобиль был глубоко модернизирован. В результате седан нового поколения получил увеличенную длину, ширину и высоту. Теперь габариты следующие: 4 705/1840/1435 мм.

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Также заявлены доработанные передняя и задняя подвески, амортизаторы, а базовые колесные диски теперь будут 18-дюймовыми, тогда как за дополнительную плату можно будет заказать диски размером 19 дюймов.

Линейка двигателей нового Lexus IS не изменилась и представлена прежними силовыми установками, а именно 2.0 и 3.5-литровым агрегатами мощностью 244 и 264 или 315 лошадиных сил. Система привода будет на переднюю или обе оси.

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

При этом о гибридной версии седана в компании не упомянули. Сохранился у автомобиля и вариант F Sport, который отличается более агрессивным внешним видом и спортивными элементами во внешности и салоне. Кроме этого, в такой модификации будет расширен список доступного оборудования, а еще для нее можно будет заказать пакет Dynamic Handling Package.

Отдельно стоит отметить наличие в базовой комплектации комплекса Lexus Safety System+, в котором предлагается система автоматического торможения, удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, а также радар и камера.

В продаже на американском рынке Lexus IS должен появится ближе к концу осени. Стоимость и комплектации будут объявлены дополнительно.

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Lexus IS четвертого поколения представлен официально

Lexus IS четвертого поколения представлен официально Lexus IS четвертого поколения представлен официально Lexus IS четвертого поколения представлен официально

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