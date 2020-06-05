Lexus ES 250 в России получил версию F Sport

Российское подразделение компании Lexus сообщило о появлении в продаже новой спортивной версии для седана Lexus ES.

В частности, вариант F Sport стал доступен для базового исполнения автомобиля. Технически такая модель ничем не будет отличаться, но вот в экстерьере и салоне будут изменения.

Например, во внешности предложат темный декор, спойлер и колесные диски на 18 дюймов. В салоне такой модели будут спортивные сидения, руль, а еще интерьер будет отличаться новыми аксессуарами.

Напомним, что в базовой версии седана установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил, пару которому составляет 8-скоростной автомат. Стоимость Lexus ES 250 F Sport составит от 3,1 млн рублей.