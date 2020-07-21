Новое поколение кроссовера японская компания презентовала весной этого года и похоже используемые в нем обновления пришлись по вкусу жителям Японии.

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии. Стоит отметить, что название Venza используется на американском рынке, тогда как в Японии модель представлена как Harrier.

На внутреннем для компании рынке этот кроссовер оказался настолько востребованным, что в 15 раз превысил запланированные к продаже объёмы.

В первый месяц компания оформила более 45 тыс. заказов, а очередь на автомобиль растянулась на пять месяцев. Такой объём продаж за месяц и оказался рекордным.

Напомним, что Harrier на японском рынке продают по цене от 2 990 иен, а это около 1,93 млн рублей.