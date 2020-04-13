Компания Toyota представила новый кроссовер Harrier

Японская компания провела презентацию новой генерации своего внедорожник Harrier, продажи которого на внутреннем для марки рынке стартуют летом.



Этот автомобиль после смены поколений получил платформу GA-K (TNGA), а технически он повторяет актуальный кроссовер RAV4.

В целом новый Harrier остался узнаваемым, а еще впервые у него появилась панорамная крыша. Новое поколение модели имеет спереди стойки Макферсон, а сзади использовали двойные поперечные рычаги.

Среди нововведений еще стоит отметить появление системы Active Cornering Assist, которая позволяет минимизировать недостаточную поворачиваемость, что происходит благодаря коротким тормозным «импульсам» и подруливанию.

Кроме этого в списке оснащенности есть пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, а еще у кроссовера изменилась моторная гамма.

Она теперь представлена теми же силовыми установками, что и у РАВ-4. В частности, речь идет о двухлитровом 171-сильном моторе, который работает вместе с вариатором Direct Shift-CVT, а также гибридной силовой установке.

В ее основе будет 2,5-литровый ДВС мощностью 218 или 222 л.с. Система привода может быть на переднюю или обе оси.

Еще в компании отметили, что они сделали акцент на качество материалов, используемых при отделке автомобиля. О стоимости и комплектациях нового Harrier будет объявлено позднее.