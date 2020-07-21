Лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей названы

Автомобильные эксперты в России подготовили новый рейтинг лучших автомобилей, рекомендуемых к покупке в ценовом сегменте до миллиона рублей.

Эксперты «ЗаРулем» назвали лучшие полноприводные машины с пробегом до миллиона рублей и открывает его популярный на российском рынке кроссовер Hyundai Creta.

В указанном ценовом сегменте на вторичном рынке можно купить экземпляр с пробегом около 30 тыс. км, оснащенный двухлитровым мотором и шестискоростным автоматом.

Следующим в списке оказался Renault Kaptur, но в этом случае можно выбирать только версии с механической КП, тогда как варианты с автоматом рекомендуют не рассматривать.

За 1 млн рублей еще можно выбрать кроссовер Kia Sorento предыдущей генерации. Речь идет о модели образца 2012 года, оснащенной 2,4-литровым ДВС, работающим с автоматической трансмиссией.

Четвертым в этом рейтинге оказался Subaru Forester 2013 года, а на пятом месте находится Mazda CX-5 2012-2013 г. Также рекомендуется к покупке восьмилетний Volvo XC60 и Jeep Cherokee 2014-2015 г.