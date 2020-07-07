Названы самые популярные автомобили в России по итогам июня

Специалисты АЕБ 7 июля опубликовали отчет по продажам новых автомобилей на российском рынке за июнь.

В первый месяц лета россияне купили 11 478 экземпляров модели Лада Гранта, которая и стала самым востребованным автомобилем в июне в России.

Объёмы продаж этой модели сократили в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%.

Лада Веста стала второй в списке самых продаваемых с результатом 8 442 реализованных авто, что на 6% меньше.

Третий результат оказался у KIA Rio. Его объёмы продаж составили 7 873 ед., что на 5% меньше. На четвертом месте располагается кроссовер Hyundai Creta, который еще остается лидером по продажам в своем сегменте.

Этот автомобиль был продан в количестве 6 417 экземпляров, что на 8% меньше.

В пятерке лидеров располагается Volkswagen Polo – 4 991 ед. (-8%).

Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: Hyundai Solaris (3 811 ед., -37%), LADA Largus (3 376 ед., -23%), Toyota RAV4 (2 635 ед., +1%), Renault Duster (2 557 ед., -28%) и Renault Sandero (2466 ед.).