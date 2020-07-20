Названы топ-10 самых покупаемых иномарок в Ростове-на-Дону

Российские аналитики из агентства «Автостат» подготовили новый рейтинг, в котором рассказали о наиболее востребованных иномарках в Ростове-на-Дону.

Основой для рейтинга стали данные по продажам автомобилей в регионе за период январь-май 2020 года.

В отчётный период ростовчане купили 3 574 иномарки, а этот результат оказался на 19,1% меньше, чем годом ранее.

Возглавляет топ-10 самых покупаемых иномарок в Ростове-на-Дону модель KIA Rio. Она была продана в количестве 256 экземпляров, что на 18,7% меньше.

Hyundai Solaris стал вторым по объёмам продаж с результатом 245 штук (-19,9%). Кроссовер Hyundai Creta (212 ед; – 19,1%) вошел в тройку лидеров.

Четвертое и пятое место в списке оказалось за двумя моделями немецкой марки Volkswagen, а это седан Polo (169 ед.; +25,2%) и кроссовер Tiguan (136 ед.; 14,3%).

В десятке самых покупаемых иномарок в Ростове оказались еще такие автомобили: Toyota Camry (135 ед.; — 17,7%), Toyota RAV4 (117 ед.; +36%), Renault Logan (97 ед.; -48,1%), KIA Sportage (91 ед.; -6,2%), Mazda CX-5 (84 ед.; +37,7%).