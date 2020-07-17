Новый Toyota Harrier в Японии ставит рекорды продаж

Новое поколение автомобиля T oyota Harrier было представлено еще в апреле этого года.



Модель уже доступна для покупки на японском рынке и оказалась невероятно популярной.

По крайней мере такого высокого спроса на Toyota Harrier в компании не ожидали, в связи с чем очередь растянулась на 1,5 года.

Если говорить об объёмах заказов, то они составили более 45 тыс. При этом изначально автопроизводитель планировал продавать на внутреннем рынке около 3 тыс. кроссоверов в месяц.

В результате клиенты заказывают его с ожиданием 15 месяцев. Сейчас в компании стараются нарастить объёмы производства и возможно время ожидания сократится.

Напомним, что кроссовер оценили в 1,9 млн рублей минимум в эквиваленте. Топовый вариант обойдется в 3,2 млн рублей.