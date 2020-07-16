Недавно сообщалось, что Сhevrolet Niva официально получила шильдик Лада и в слегка обновленной версии поступила на конвейер предприятия в Тольятти.
Внедорожник Сhevrolet Niva снова подорожал в России
Стоимость Niva под брендом Лада еще официально не объявили, но вот Сhevrolet Niva до сих пор получает обновленные ценники.
Как заметили специалисты сайта «Цена Авто», внедорожник Сhevrolet Niva снова подорожал в России. На этот раз прибавка к ценникам составила 1,0-1,3%, а в денежном выражении показатель будет 9 тыс. рублей.
Теперь внедорожник продается по цене от 695 000 рублей за базовый вариант и 879 000 рублей за самую дорогую комплектацию.
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