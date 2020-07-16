Недавно сообщалось, что Сhevrolet Niva официально получила шильдик Лада и в слегка обновленной версии поступила на конвейер предприятия в Тольятти.

Стоимость Niva под брендом Лада еще официально не объявили, но вот Сhevrolet Niva до сих пор получает обновленные ценники.

Как заметили специалисты сайта «Цена Авто», внедорожник Сhevrolet Niva снова подорожал в России. На этот раз прибавка к ценникам составила 1,0-1,3%, а в денежном выражении показатель будет 9 тыс. рублей.

Теперь внедорожник продается по цене от 695 000 рублей за базовый вариант и 879 000 рублей за самую дорогую комплектацию.