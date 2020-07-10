АвтоВАЗ запустил серийную сборку внедорожника Niva под собственным брендом, о чем в компании рассказали официально.



Также были опубликованы и первые изображения модели с новым шильдиком. В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.

Как и ожидалось, внедорожник изменился внешне, но не кардинально. Помимо шильдика во внедорожнике появилась фирменная решетка радиатора, а также изменилась головная оптика.

Никаких других изменений в автомобиле не произошло, в том числе это касается и технической части. Модель по-прежнему будет представлена с 1,7-литровой установкой с отдачей 80 л.с.

Среди трансмиссии будет пятискоростная механика и система полного привода. Напомним, что в конце прошлого года «АвтоВАЗ» выкупил права на Niva, которая ранее была представлена в России под брендом Chevrolet.

Производством внедорожника занималось совместное предприятие GM-Avtovaz. Стоит отметить, что Ниву разработал Волжский автозавод еще в 2000 году, но в 2002 году модель получила шильдик Chevrolet.

Теперь вазовцы снова владеют моделью, которая также уже представлена на официальном сайте российской компании. Стоимость внедорожника под брендом Лада пока не объявлена.